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Печеный Семен Лукьянович

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Место рождения

Мокра, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Печеный Лукьян

Мать: скрыто настройками приватности

Мокра, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Рудая Раиса Семеновна

Мать ребёнка: Печеная Ева

Мокра, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
10.12.1932

Сын: Печеный Степан Семенович

Мать ребёнка: Печеная Ева

Мокра, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
1934

Сын: Печеный Николай Семенович

Мать ребёнка: Печеная Ева

Мокра, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудь Лина Семеновна

Мать ребёнка: Печеная Ева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печеная Ева

Смерть
Неизвестно
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