Печеный Семен Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Печеный Лукьян
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Рудая Раиса Семеновна
Мать ребёнка: Печеная Ева
Рождение ребёнка
10.12.1932
Мать ребёнка: Печеная Ева
Рождение ребёнка
1934
Сын: Печеный Николай Семенович
Мать ребёнка: Печеная Ева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудь Лина Семеновна
Мать ребёнка: Печеная Ева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Печеная Ева
Смерть
Неизвестно