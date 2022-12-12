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Григорченков Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.08.1977

Жена: Григорченкова Надежда Николаевна

Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.08.1981

Сын: Григорченков Иван Александрович

Мать ребёнка: Григорченкова Надежда Николаевна

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.10.1985

Сын: Григорченков Юрий Александрович

Мать ребёнка: Григорченкова Надежда Николаевна

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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