Григорченков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1977
Сиверский, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.08.1981
Сын: Григорченков Иван Александрович
Мать ребёнка: Григорченкова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
24.10.1985
Сын: Григорченков Юрий Александрович
Мать ребёнка: Григорченкова Надежда Николаевна