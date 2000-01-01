Чалков Валерий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалков Валерий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1960

Сын: Чалков Михаил Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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