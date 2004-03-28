Хрычков Анатолий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1954
Дата смерти28.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1954
Бракосочетание
07.07.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1977
Сын: Хрычков Максим Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1979
Дочь: Стаценко Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.1983
Дочь: Ракова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.03.2004