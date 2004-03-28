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Хрычков Анатолий Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1954

Дата смерти

28.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1954

Отец: Хрычков Спиридон Никифорович

Мать: Хрычкова Нина Емельяновна

Бракосочетание
07.07.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1977

Сын: Хрычков Максим Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.04.1979

Дочь: Стаценко Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.1983

Дочь: Ракова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.03.2004
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