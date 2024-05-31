Шатова Мария Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шатов Антипий Степанов (Стефанов)
Барышье, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Шатов Антипий Степанов (Стефанов)
Смерть
Неизвестно