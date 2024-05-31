Шатова Мария Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова Мария Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатов Антипий Степанов (Стефанов)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Антон Антипович

Отец ребёнка: Шатов Антипий Степанов (Стефанов)

Барышье, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шатов Никифор Антипов

Отец ребёнка: Шатов Антипий Степанов (Стефанов)

Смерть
Неизвестно

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