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Сафронов Семён Иванович

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Место рождения

Восточно-Сибирский кр., Быркинский р-н, Старый Цурухайтуй пос

Дата рождения

1892

Дата смерти

23.02.1938

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Софронов Иван Андреевич

Мать: Софронова Анна Гавриловна

Восточно-Сибирский кр., Быркинский р-н, Старый Цурухайтуй пос
Бракосочетание
29.06.1918

Жена: Сафронова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1923

Сын: Сафронов Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Сафронова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1925

Дочь: Сафронова Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Сафронова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
09.12.1927

Сын: Сафронов Иннокентий Семёнович

Мать ребёнка: Сафронова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
16.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафронова Елена Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.02.1938
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