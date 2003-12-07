Сафронов Семён Иванович
Место рожденияВосточно-Сибирский кр., Быркинский р-н, Старый Цурухайтуй пос
Дата рождения1892
Дата смерти23.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Софронов Иван Андреевич
Восточно-Сибирский кр., Быркинский р-н, Старый Цурухайтуй пос
Бракосочетание
29.06.1918
Жена: Сафронова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1923
Сын: Сафронов Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Сафронова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1925
Дочь: Сафронова Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Сафронова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1927
Сын: Сафронов Иннокентий Семёнович
Мать ребёнка: Сафронова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
16.12.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафронова Елена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.02.1938