Сафонова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафонова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Сафонов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафонов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Сафонов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1953

Сын: Сафонов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Сафонов Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно

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