Колупаева Федора (Трофимова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти15.11.1783 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Колупаев Василий Игнатьев
Отец ребёнка: Колупаев Игнатий Обрамов
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Параскева Игнатьева
Отец ребёнка: Колупаев Игнатий Обрамов
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Колупаев Аверкий Игнатьев
Отец ребёнка: Колупаев Игнатий Обрамов
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Колупаев Клементий Игнатьев
Отец ребёнка: Колупаев Игнатий Обрамов
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Офимья Игнатьева
Отец ребёнка: Колупаев Игнатий Обрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.11.1783 ст.