Колупаева Федора (Трофимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева Федора (Трофимова)

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Место рождения

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

15.11.1783 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1702 и 1706 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Колупаев Василий Игнатьев

Отец ребёнка: Колупаев Игнатий Обрамов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Параскева Игнатьева

Отец ребёнка: Колупаев Игнатий Обрамов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Колупаев Аверкий Игнатьев

Отец ребёнка: Колупаев Игнатий Обрамов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Колупаев Клементий Игнатьев

Отец ребёнка: Колупаев Игнатий Обрамов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Офимья Игнатьева

Отец ребёнка: Колупаев Игнатий Обрамов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Игнатий Обрамов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.11.1783 ст.
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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