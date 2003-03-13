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Аржанухина Анна Павловна

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Место рождения

АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое

Дата рождения

19.01.1920

Дата смерти

13.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1920

Отец: Аржанухин Павел Васильевич

Мать: не указана

АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Рождение ребёнка
12.11.1938

Сын: Аржанухин Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Аржанухин Егор Иванович

Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аржанухин Егор Иванович

Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
13.03.2003
Саратоская область, г. Красноармейск, Россия
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