Аржанухина Анна Павловна
Место рожденияАССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Дата рождения19.01.1920
Дата смерти13.03.2003
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1920
Отец: Аржанухин Павел Васильевич
Мать: не указана
АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Рождение ребёнка
12.11.1938
Сын: Аржанухин Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Аржанухин Егор Иванович
Россия, Саратовская область, Бальцерский район, с. Мордово
Бракосочетание
Неизвестно
Село Мордово, Саратовской губернии., Камышинского уезда, Ахматской волости Россия
Смерть
13.03.2003
Саратоская область, г. Красноармейск, Россия