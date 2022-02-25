Ожерельев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1959
Дата смерти25.02.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1982
Сын: Ожерельев Николай Александрович
Мать ребёнка: Ожерельева Ольга Илларионовна
Рождение ребёнка
25.12.1984
Сын: Ожерельев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Ожерельева Ольга Илларионовна
Рождение ребёнка
06.08.1985
Сын: Ожерельев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Ожерельева Ольга Илларионовна
Рождение ребёнка
31.05.1995
Сын: Ожерельев Иван Александрович
Мать ребёнка: Ожерельева Ольга Илларионовна
Смерть
25.02.2022