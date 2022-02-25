Ожерельев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожерельев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1959

Дата смерти

25.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1982

Сын: Ожерельев Николай Александрович

Мать ребёнка: Ожерельева Ольга Илларионовна

Рождение ребёнка
25.12.1984

Сын: Ожерельев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Ожерельева Ольга Илларионовна

Рождение ребёнка
06.08.1985

Сын: Ожерельев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Ожерельева Ольга Илларионовна

Рождение ребёнка
31.05.1995

Сын: Ожерельев Иван Александрович

Мать ребёнка: Ожерельева Ольга Илларионовна

Смерть
25.02.2022
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