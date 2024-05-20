Ярославлева Вера Васильевна 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярославлева Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярославлев Пётр Пикулович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Ярославлев Валерий Петрович

Отец ребёнка: Ярославлев Пётр Пикулович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Ярославлева Любовь Петровна

Отец ребёнка: Ярославлев Пётр Пикулович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Ярославлев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Ярославлев Пётр Пикулович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Ярославлева Нина Петровна

Отец ребёнка: Ярославлев Пётр Пикулович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Ярославлев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Ярославлев Пётр Пикулович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Ярославлев Евгений Петрович

Отец ребёнка: Ярославлев Пётр Пикулович

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Ярославлева Надежда Петровна

Отец ребёнка: Ярославлев Пётр Пикулович

Смерть
Неизвестно

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