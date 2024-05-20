Ярославлева Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Сын: Ярославлев Валерий Петрович
Отец ребёнка: Ярославлев Пётр Пикулович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Ярославлева Любовь Петровна
Отец ребёнка: Ярославлев Пётр Пикулович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Ярославлев Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Ярославлев Пётр Пикулович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Ярославлева Нина Петровна
Отец ребёнка: Ярославлев Пётр Пикулович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Ярославлев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Ярославлев Пётр Пикулович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Ярославлев Евгений Петрович
Отец ребёнка: Ярославлев Пётр Пикулович
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Ярославлева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Ярославлев Пётр Пикулович
Смерть
Неизвестно