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Ульяна Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Варфоломей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Александров

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Арина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Александров

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Степанида Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Александров

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Александров

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акулина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Александров

Рождение ребёнка
1831

Сын: Овечкин Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Александров

Стубле, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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