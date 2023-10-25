Ульяна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Варфоломей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Александров
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Арина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Александров
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Степанида Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Александров
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Александров
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акулина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Александров
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Алексей Александров
Смерть
Неизвестно