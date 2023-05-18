Ловчикова (Карташова) Руфина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчикова (Карташова) Руфина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Около 1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Карташов Василий Филипович

Мать: Карташова Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ловчиков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
13.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ловчиков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
31.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ловчиков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Ловчиков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ловчиков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ловчиков Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловчиков Александр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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