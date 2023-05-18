Ловчикова (Карташова) Руфина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
13.06.1946
Рождение ребёнка
31.10.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Ловчиков Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ловчиков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ловчиков Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно