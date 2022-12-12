Трегубова (Злыгостева) Евфросинья (Ефросиния) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Злыгостева) Евфросинья (Ефросиния) Яковлевна

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Место рождения

Желтые, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

19.09.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1892 ст.

Отец: Злыгостев Яков Георгиевич

Мать: Злыгостева Анна Ильина

Желтые, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Крещение
21.09.1892 ст.
Желтые, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
06.11.1911 ст.

Муж: Трегубов Александр Васильевич

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1913 ст.

Сын: Трегубов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Трегубов Александр Васильевич

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1915 ст.

Дочь: Ермолина Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Трегубов Александр Васильевич

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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