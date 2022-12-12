Трегубова (Злыгостева) Евфросинья (Ефросиния) Яковлевна
Место рождения
Дата рождения19.09.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1892 ст.
Отец: Злыгостев Яков Георгиевич
Мать: Злыгостева Анна Ильина
Крещение
21.09.1892 ст.
Бракосочетание
06.11.1911 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1913 ст.
Сын: Трегубов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Трегубов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1915 ст.
Дочь: Ермолина Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Трегубов Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно