Локтионова Агрипина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локтионова Агрипина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Локтионов Николай Никифорович

Отец ребёнка: Лактионов Никифор

Калиновка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лактионов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локтионова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Лактионов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лактионова Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Лактионов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локтионова Антонина Никифоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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