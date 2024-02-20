Локтионова Агрипина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Локтионов Николай Никифорович
Отец ребёнка: Лактионов Никифор
Калиновка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лактионов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локтионова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Лактионов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лактионова Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Лактионов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локтионова Антонина Никифоровна
Смерть
Неизвестно