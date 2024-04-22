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Киселев Данил Платонович

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Киселев Платон Яковлевич

Мать: Марфа Андреевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирован в семье Киселева Платона Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр108-109
Раскулачивание
1931
Нарымский край
Отправлены на спецпоселение как кулаки
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Екатерина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Екатерина Никитична

Смерть
Неизвестно
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