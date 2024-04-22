Киселев Данил Платонович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Киселев Платон Яковлевич
Мать: Марфа Андреевна
Место жительства
1917
зафиксирован в семье Киселева Платона Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр108-109
Раскулачивание
1931
Нарымский край
Отправлены на спецпоселение как кулаки
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно