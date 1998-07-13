Кайгородов Константин Сабирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородов Константин Сабирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1998

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1998

Отец: Иванов Сабир Мазаир

Мать: Кайгородова Евгения

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