Сотников Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1928
Место жительства
С 1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1951
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Место жительства
С 1974 по 2003
Смерть
2003