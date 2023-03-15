Бунтин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунтин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Бунтин Максим

Мать: Бунтина ?

Смерть
Неизвестно
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