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Барахоев Гурьян Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Барахоев Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Марфа Гурьяновна

Мать ребёнка: Барахоева Василиса Алекс.

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Параскева Гурьяновна

Мать ребёнка: Барахоева Василиса Алекс.

Рождение ребёнка
1913

Сын: Барахоев Иннокентий Гурьянович

Мать ребёнка: Барахоева Василиса Алекс.

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна Гурьяновна

Мать ребёнка: Барахоева Василиса Алекс.

Рождение ребёнка
1921

Сын: Барахоев Алексей Гурьянович

Мать ребёнка: Барахоева Василиса Алекс.

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