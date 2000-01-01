Барахоев Гурьян Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Барахоев Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Марфа Гурьяновна
Мать ребёнка: Барахоева Василиса Алекс.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Параскева Гурьяновна
Мать ребёнка: Барахоева Василиса Алекс.
Рождение ребёнка
1913
Сын: Барахоев Иннокентий Гурьянович
Мать ребёнка: Барахоева Василиса Алекс.
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анна Гурьяновна
Мать ребёнка: Барахоева Василиса Алекс.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Барахоев Алексей Гурьянович
Мать ребёнка: Барахоева Василиса Алекс.