Кириленко/Кириченко/ (Осипенко) Екатерина Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко/Кириченко/ (Осипенко) Екатерина Корнеевна

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Гребёнки, Київська область
Бракосочетание
До 1855

Муж: Кириленко / Кириченко / Павел Саввин

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
11.05.1866

Дочь: Гликерия Павловна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Павел Саввин

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.Юлист № 212,зап.№ 29, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Смерть
Неизвестно
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