Кириленко/Кириченко/ (Осипенко) Екатерина Корнеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Бракосочетание
До 1855
Рождение ребёнка
11.05.1866
Дочь: Гликерия Павловна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Павел Саввин
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1866г.Юлист № 212,зап.№ 29, ЦГИАК/г.Киев/,Ф - 0127-1012-3661(прод.)
Смерть
Неизвестно