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Заика-Конькова Виктория Викторовна
Заика-Конькова Виктория Викторовна
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Место рождения
г.Кировск
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Заика Виктор Григорьевич
Мать
Заика-Русина Зина Петровна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Заика Виктор Григорьевич
Мать:
Заика-Русина Зина Петровна
г.Кировск
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