Заика-Конькова Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заика-Конькова Виктория Викторовна

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Место рождения

г.Кировск

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заика Виктор Григорьевич

Мать: Заика-Русина Зина Петровна

г.Кировск
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