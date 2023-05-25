Тагиров Ильтузар Халикович
Место рожденияБалаклы Тюлячинский район Татарская АССР
Дата рождения03.02.1940
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1940
Рождение ребёнка
16.11.1972
Сын: Тагиров Ильнур Ильтузарович
Мать ребёнка: Шайгарданова Бания Шайхельмардановна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1978
Дочь: Тагирова Гульнара Ильтузаровна
Мать ребёнка: Шайгарданова Бания Шайхельмардановна
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл