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Тагиров Ильтузар Халикович

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Место рождения

Балаклы Тюлячинский район Татарская АССР

Дата рождения

03.02.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1940

Отец: Тагиров Биктахиров Халик (Габдулхалик) Тагирович (Биктахирович)

Мать: Юсупова Факиха Юсуповна

Рождение ребёнка
16.11.1972

Сын: Тагиров Ильнур Ильтузарович

Мать ребёнка: Шайгарданова Бания Шайхельмардановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1978

Дочь: Тагирова Гульнара Ильтузаровна

Мать ребёнка: Шайгарданова Бания Шайхельмардановна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

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