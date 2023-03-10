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Салеев Антон Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Иван Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Алемпияда Антонова

Мать ребёнка: Татьяна Лукъянова

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Салеев Осип Антонов

Мать ребёнка: Татьяна Лукъянова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Салеев Ефим Антонов

Мать ребёнка: Татьяна Лукъянова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Салеев Иван Антонов

Мать ребёнка: Татьяна Лукъянова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Аксинья Антонова

Мать ребёнка: Татьяна Лукъянова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Салеев Степан Антонов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1835

Сын: Салеев Александр Антонов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
07.03.1841

Сын: Салеев Никифор Антонов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Лукъянова

Смерть
Неизвестно
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