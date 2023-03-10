Салеев Антон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Иван Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Алемпияда Антонова
Мать ребёнка: Татьяна Лукъянова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Салеев Осип Антонов
Мать ребёнка: Татьяна Лукъянова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Салеев Ефим Антонов
Мать ребёнка: Татьяна Лукъянова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Салеев Иван Антонов
Мать ребёнка: Татьяна Лукъянова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Аксинья Антонова
Мать ребёнка: Татьяна Лукъянова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
07.03.1841
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Лукъянова
Смерть
Неизвестно