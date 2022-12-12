Волкова Настасья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Настасья Михайловна

Волкова Настасья Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1885

Сын: Волков Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Волков Касьма Ларионович

Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Касьма Ларионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close