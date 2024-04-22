Дик (Dyck) Иван (Johann) Борисович / Bernghard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дик (Dyck) Иван (Johann) Борисович / Bernghard

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Место рождения

Акимовка, Перекопский уезд, Таврическая губерния

Дата рождения

16.01.1863 ст.

Дата смерти

09.10.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
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Место
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Рождение
16.01.1863 ст.

Отец: Dueck Bernhard Johann

Мать: Thielmann Agatha Jacob

Акимовка, Перекопский уезд, Таврическая губерния
Бек-Булачи как место рождения указано в GranDMA, однако его родители жили всё время в Молочанском округе (Нойкирх, Мунтау, Фриденсфельд).
Бракосочетание
1892 ст.

Жена: Дик Зузанна Петровна

Рождение ребёнка
16.05.1895 ст.

Сын: Дик Пётр Иванович

Мать ребёнка: Дик Зузанна Петровна

Акимовка, Перекопский уезд, Таврическая губерния
Иммиграция
Около 1907 ст.
Ольгино, Успенский район, Павлодарская область
One report indicates that they lived in Siberia in the Pavlodar Settlement, a Mennonite settlement started in 1906 consisting of 12 villages. * судя по GranDMA (места рождения детей), в 1905 году он... Показать все
Смерть
09.10.1912 ст.
Ольгино, Успенский район, Павлодарская область
Сообщение о смерти есть в газете "Friedenstimme" (№1 за 1913 год), но там не указана причина, написано лишь, что он 5 дней пролежал, а затем умер, оставив вдову и 9 детей (в GranDMA указано 8 детей). ... Показать все
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