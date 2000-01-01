Федосеев Спиридон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1789
Дата смерти23.02.1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1789
Отец: Федосеев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Федосеев Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Федосеева Анна Спиридоновна
Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Федосеев Степан Спиридонович
Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна
674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
02.03.1831
Сын: Федосеев Евгений Спиридонович
Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна
674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
02.03.1831
Сын: Федосеев Капитон Спиридонович
Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна
674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
1836
Сын: Федосеев Трофим Спиридонович
Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.02.1857