Федосеев Спиридон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Спиридон Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1789

Дата смерти

23.02.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1789

Отец: Федосеев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Федосеев Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Федосеева Анна Спиридоновна

Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Федосеев Степан Спиридонович

Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна

674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
02.03.1831

Сын: Федосеев Евгений Спиридонович

Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна

674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
02.03.1831

Сын: Федосеев Капитон Спиридонович

Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна

674335 Tsurukaitu, Zabaykalsky Krai Russia
Рождение ребёнка
1836

Сын: Федосеев Трофим Спиридонович

Мать ребёнка: Федосеева Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.02.1857
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