Суздалев Федор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти25.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1931
Дочь: Ковалева Софья Федоровна
Мать ребёнка: Суздалева Марья Ивановна
Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Суздалев Николай Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суздалева Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Суздалева Марья Ивановна
Смерть
25.02.1944
погиб на войне 25 фев 1944 д. Фомино,Дубровенский р-н,Витебской обл перезахоронен д.Бабиновичи, Лиозненского района,Витебской области