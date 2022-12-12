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Суздалев Федор Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

25.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1931

Дочь: Ковалева Софья Федоровна

Мать ребёнка: Суздалева Марья Ивановна

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Суздалев Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суздалева Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Суздалева Марья Ивановна

Смерть
25.02.1944
погиб на войне 25 фев 1944 д. Фомино,Дубровенский р-н,Витебской обл перезахоронен д.Бабиновичи, Лиозненского района,Витебской области
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