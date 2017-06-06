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Пономарева Валерия Антоновна
Пономарева Валерия Антоновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.2017
Пол
Женский
Отец
Пономарев Антон Леонидович
Мать
Пономарева (Иванова) Кира Олеговна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
AP
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2017
Отец:
Пономарев Антон Леонидович
Мать:
Пономарева Кира Олеговна
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