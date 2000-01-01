McCord Paul "Pete" — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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McCord Paul "Pete"

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Место рождения

Jasper County, Missouri

Дата рождения

12.03.1916

Дата смерти

13.11.1961

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1916

Отец: Mccord Benjamin Mack

Мать: Mccord Cordelia

Jasper County, Missouri
Место жительства
24.01.1920
Место жительства
02.05.1930
Место жительства
01.04.1940
Смерть
13.11.1961
Похороны
Неизвестно
Williams Timberhill Cemetery - Welch, Oklahoma
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