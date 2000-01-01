McCord Paul "Pete"
Место рожденияJasper County, Missouri
Дата рождения12.03.1916
Дата смерти13.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1916
Отец: Mccord Benjamin Mack
Мать: Mccord Cordelia
Jasper County, Missouri
Место жительства
24.01.1920
Место жительства
02.05.1930
Место жительства
01.04.1940
Смерть
13.11.1961
Похороны
Неизвестно
Williams Timberhill Cemetery - Welch, Oklahoma