Петрова Фёкла Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Фёкла Владимирова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1796 г.р.

Муж

1827 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
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Место
Комментарий
Рождение
20.10.1826

Отец: Петрова Владимир

Мать: Мария Андреева

Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Павел

Смерть
Неизвестно
Шевелевка, Одоевский уезд, Тульская губерния
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