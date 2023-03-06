Петрова Фёкла Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1826
Отец: Петрова Владимир
Мать: Мария Андреева
Рождение ребёнка
1857
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Павел
Смерть
Неизвестно
Шевелевка, Одоевский уезд, Тульская губерния