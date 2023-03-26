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Дяченко Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1897 ст.

Сын: Дяченко Леонтий Моисеевич

Отец ребёнка: Дяченко Моисей Иванович

Шпичинцы, Хмельницька область
Близнецы названы одинаковыми именами.
Рождение ребёнка
30.01.1897 ст.

Сын: Дяченко Леонтий Моисеевич

Отец ребёнка: Дяченко Моисей Иванович

Шпичинцы, Хмельницька область
Близнецы названы одинаковыми именами.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дяченко Моисей Иванович

Смерть
Неизвестно
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