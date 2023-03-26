Дяченко Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1897 ст.
Сын: Дяченко Леонтий Моисеевич
Отец ребёнка: Дяченко Моисей Иванович
Близнецы названы одинаковыми именами.
Рождение ребёнка
30.01.1897 ст.
Сын: Дяченко Леонтий Моисеевич
Отец ребёнка: Дяченко Моисей Иванович
Близнецы названы одинаковыми именами.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно