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Горн Анна Яковлевна

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Место рождения

Тарлык, Тарлыцкая волость, Новоузенский уезд

Дата рождения

03.11.1924

Дата смерти

18.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1924

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Тарлык, Тарлыцкая волость, Новоузенский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1948

Сын: Васильев Сергей Семенович

Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Владимир Семенович

Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Александр Семенович

Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Марина Семеновна

Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Иван Семенович

Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Петр Семенович

Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич

Смерть
18.02.2003
Мещерское, Чехов, Московская область
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