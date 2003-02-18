Горн Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения03.11.1924
Дата смерти18.02.2003
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1924
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.1948
Сын: Васильев Сергей Семенович
Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Владимир Семенович
Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Александр Семенович
Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Марина Семеновна
Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Анна Семеновна
Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев Семен Николаевич
Смерть
18.02.2003
Мещерское, Чехов, Московская область