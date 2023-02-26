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Кузнецов Тимофей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Отец

До 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кузнецов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1851

Дочь: Домна Тимофеева

Мать ребёнка: Кузнецова Матрона (Параскева) Семёнова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Матрона (Параскева) Семёнова

Смерть
1884
д.Осиповка Калужской губ.
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