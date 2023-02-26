Кузнецов Тимофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Кузнецов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1851
Дочь: Домна Тимофеева
Мать ребёнка: Кузнецова Матрона (Параскева) Семёнова
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1884
д.Осиповка Калужской губ.