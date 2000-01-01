Семенов Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1927

Сын: Семенов Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Милентьева Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Милентьева Анастасия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милентьева Анастасия Тимофеевна

Смерть
1936
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