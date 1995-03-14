Надежкин Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1947
Дата смерти14.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
29.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.03.1995