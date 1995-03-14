Надежкин Алексей Андреевич 17.03.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Надежкин Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1947

Дата смерти

14.03.1995

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1947

Отец: Назаров Павел Васильевич

Мать: Надежкина (Горбунова) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
29.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.03.1995

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