Кузнецова (Журенкова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Журенкова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багаева Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Владимир Николаевич

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