Кузнецова (Журенкова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.01.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багаева Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно