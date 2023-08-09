Романов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Любовь Анатолиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Надежда Анатолиевна
Мать ребёнка: Романова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Зинаида Анатолиевна
Мать ребёнка: Романова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Николай Анатолиевич
Мать ребёнка: Романова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Любовь Анатолиевна
Мать ребёнка: Романова Анастасия