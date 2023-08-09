Романов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Любовь Анатолиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Надежда Анатолиевна

Мать ребёнка: Романова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Зинаида Анатолиевна

Мать ребёнка: Романова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Николай Анатолиевич

Мать ребёнка: Романова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Любовь Анатолиевна

Мать ребёнка: Романова Анастасия

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