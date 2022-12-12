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Гурин Игнат Борисович

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Гурин Борис Гурьевич

Мать: Гурина Евфимия Яковлевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1881 ст.

Дочь: Елизавета Игнатьевна

Мать ребёнка: Гурина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1883 ст.

Дочь: Мавра Игнатьевна

Мать ребёнка: Гурина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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