Гурин Игнат Борисович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Гурин Борис Гурьевич
Мать: Гурина Евфимия Яковлевна
Рождение ребёнка
21.10.1881 ст.
Дочь: Елизавета Игнатьевна
Мать ребёнка: Гурина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1883 ст.
Дочь: Мавра Игнатьевна
Мать ребёнка: Гурина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно