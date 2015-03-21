Хмельницкий Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.03.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Динская станица
Рождение ребёнка
04.08.2015
Дочь: Хмельницкая Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.2022
Сын: Хмельницкий Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности