Хмельницкий Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельницкий Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.03.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Динская станица
Рождение ребёнка
04.08.2015

Дочь: Хмельницкая Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.2022

Сын: Хмельницкий Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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