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Поваляева Карина Сергеевна
Поваляева Карина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.1992
Пол
Женский
Отец
Поваляев Сергей Викторович
Мать
Воротилина Любовь Анатольевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1992
Отец:
Поваляев Сергей Викторович
Мать:
Воротилина Любовь Анатольевна
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