Сковородкин Владимир Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сковородкин Владимир Мартынович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сковородкин Мартын Петрович

Мать: Сковородкина Агафья

Рождение ребёнка
05.02.1944

Сын: Сковородкин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Сковородкина Нина Григорьевна

Могилевская область, Шкловский район, деревня Городец
Рождение ребёнка
10.10.1946

Дочь: Константинова Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Сковородкина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сковородкин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Сенокосова Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сковородкин Иван Владимирович

Мать ребёнка: Сенокосова Клавдия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенокосова Клавдия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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