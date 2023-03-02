Сковородкин Владимир Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сковородкин Мартын Петрович
Мать: Сковородкина Агафья
Рождение ребёнка
05.02.1944
Сын: Сковородкин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Сковородкина Нина Григорьевна
Могилевская область, Шкловский район, деревня Городец
Рождение ребёнка
10.10.1946
Дочь: Константинова Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Сковородкина Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сковородкин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Сенокосова Клавдия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сковородкин Иван Владимирович
Мать ребёнка: Сенокосова Клавдия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно