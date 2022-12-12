Агапова (Дасова) Фекла Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
После 1893
Бракосочетание
1893
Муж: Агапов Антон Романов
Место жительства
До 1893
Новотоцкая Ключевская волость Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1905
Сын: Агапов Яков Антонов
Отец ребёнка: Агапов Антон Романов
Рождение ребёнка
1908
Сын: Анна Антонова
Отец ребёнка: Агапов Антон Романов
Смерть
Неизвестно