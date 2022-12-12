Агапова (Дасова) Фекла Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Дасова) Фекла Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1893
Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1893

Муж: Агапов Антон Романов

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
До 1893
Новотоцкая Ключевская волость Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Агапов Яков Антонов

Отец ребёнка: Агапов Антон Романов

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Анна Антонова

Отец ребёнка: Агапов Антон Романов

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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