Лошкина Евфросинья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкина Евфросинья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Лошкин Евтроп Дементьев

Отец ребёнка: Лошкин Дементий Григорьев

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Лошкин Ларион Дементьев

Отец ребёнка: Лошкин Дементий Григорьев

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лошкин Дементий Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
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