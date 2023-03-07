Сыкчин Кондратий (Кондрашка) Иванов
Место рожденияпоч. Алешки Сыкчина (2-й), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1671
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1671
Отец: Сыкчин Иван Иванов
Мать: не указана
поч. Алешки Сыкчина (2-й), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Елена Кондратьева
Мать ребёнка: Сыкчина Пелагия Евтихеева
дер. Пантыловская, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Воронье, Гороховская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721