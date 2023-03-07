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Сыкчин Кондратий (Кондрашка) Иванов

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Место рождения

поч. Алешки Сыкчина (2-й), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1648 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Сыкчин Иван Иванов

Мать: не указана

поч. Алешки Сыкчина (2-й), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Елена Кондратьева

Мать ребёнка: Сыкчина Пелагия Евтихеева

дер. Пантыловская, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыкчина Пелагия Евтихеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Воронье, Гороховская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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