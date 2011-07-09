Хан Карина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хан Карина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.2011

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.2011

Отец: Хан Виктор Яковлевич

Мать: Ким Марина Генадиевна

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