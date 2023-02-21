Амелькин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелькин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1675 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Амелькин Григорий Кондратьев

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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