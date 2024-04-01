Гилев Иван (Григорьевич?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев Иван (Григорьевич?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: (Лузина) Валентина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Гилева) Вера Ивановна

Мать ребёнка: (Лузина) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: (Гилева) Лю Ивановна

Мать ребёнка: (Лузина) Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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