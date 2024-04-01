Гилев Иван (Григорьевич?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: (Лузина) Валентина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Гилева) Вера Ивановна
Мать ребёнка: (Лузина) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: (Гилева) Лю Ивановна
Мать ребёнка: (Лузина) Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно