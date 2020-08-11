Березина (Соколова) Марина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Соколова) Марина Евгеньевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.04.1959

Дата смерти

11.08.2020

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

1959 г.р.
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Дети

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Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1959

Отец: Соколов Евгений Серафимович

Мать: Соколова Галина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1981

Муж: Миловский Юрий Вячеславович

Рождение ребёнка
23.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миловский Юрий Вячеславович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Миловский Юрий Вячеславович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.08.2020
Москва, город федерального значения Москва
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