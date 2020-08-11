Березина (Соколова) Марина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения17.04.1959
Дата смерти11.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1959
Бракосочетание
Около 1981
Рождение ребёнка
23.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миловский Юрий Вячеславович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.08.2020