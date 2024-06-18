Малышев Василий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Севастьянов Василий Севастианов
Мать: Марина Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886
Мать ребёнка: Малышева (Севастьянова) (Люлина) Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
01.02.1905
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Малышева (Севастьянова) (Люлина) Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
11.04.1909
Дочь: (Малышева) Агапия Васильева
Мать ребёнка: Малышева (Севастьянова) (Люлина) Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
20.08.1915
Мать ребёнка: Малышева (Севастьянова) (Люлина) Ксения Григорьева