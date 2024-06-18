Малышев Василий Васильев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Малышев Василий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севастьянов Василий Севастианов

Мать: Марина Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1885 и 1886

Сын: Малышев Матвей Васильев

Мать ребёнка: Малышева (Севастьянова) (Люлина) Ксения Григорьева

Рождение ребёнка
01.02.1905

Сын: Севастьянов Симеон Васильев

Мать ребёнка: Малышева (Севастьянова) (Люлина) Ксения Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Малышев? Андрей Васильев

Мать ребёнка: Малышева (Севастьянова) (Люлина) Ксения Григорьева

Рождение ребёнка
11.04.1909

Дочь: (Малышева) Агапия Васильева

Мать ребёнка: Малышева (Севастьянова) (Люлина) Ксения Григорьева

Рождение ребёнка
20.08.1915

Сын: Малышев Петр Васильев

Мать ребёнка: Малышева (Севастьянова) (Люлина) Ксения Григорьева

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